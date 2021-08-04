В Московском зоопарке родились пять птенцов фламинго

Фото: moscowzoo.ru
Пять птенцов красных и розовых фламинго появились на свет в Московском зоопарке. Об этом в среду, 4 августа, сотрудники зоопарка сообщили на странице в соцсети "ВКонтакте".
"Розовые и красные фламинго гнездятся в нашем зоопарке ежегодно. Однако сохранить яйца и вырастить птенцов непросто. Дело в том, что в процессе гнездования между птицами случаются перепалки. Они могут выкинуть из гнезда чужое или даже случайно свое яйцо", – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Пара фламинго строит гнездо из глины, а после появления птенцов родители в равной степени ухаживают за ними. По словам сотрудников парка, сейчас птенцы больше похожи на маленькие серые комочки на тоненьких ножках. Как сообщили в зоопарке, уже через несколько месяцев маленькие фламинго начнут краснеть, однако даже через год у них еще будет виден серый цвет на перьях.
Ранее в Московском зоопарке на свет появились четверо птенцов белых сов. Вид занесен в Международную красную книгу и относится к категории "уязвимый". Естественная популяция этих пернатых насчитывает около 20 тысяч особей, но она сокращается из года в год.
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