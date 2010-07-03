На юго-востоке Москвы ликвидирован нелегальный шиномонтаж

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости ликвидировала нелегальный шиномонтаж на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Земельный участок на улице Нижегородская, владение 102 освобожден от самостроя. В ходе контрольно-инспекционных мероприятий Госинспекцией по недвижимости установлено, что к строению автотехнического центра самовольно возведена пристройка, обустроен пункт шиномонтажа", – говорится в сообщении.

Как уточнил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, застройщики нарушили требования земельного и градостроительного законодательства. Он уточнил, что нарушители не оформляли разрешение на строительство объекта.

Сообщается, что незаконную пристройку демонтировали. Все работы по разбору конструкций также завершены, весь мусор вывезен. На месте бывшей застройки планируют произвести благоустройство.

Ранее Госинспекция по недвижимости пресекла незаконное использование земельного участка на востоке Москвы. Нарушение было зафиксировано по адресу: улица Электрозаводская, владение 29.

На земельном участке общего пользования без разрешительной документации велись работы по строительству пристройки к зданию. К нарушителю применены штрафные санкции. Земельный участок освобожден.

