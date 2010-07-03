Госинспекция по недвижимости демонтировала кафе в Рязанском районе

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Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы демонтировала незаконно установленное летнее кафе на юго-востоке столицы, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в пресс-службе ведомства, факт нарушения требований к размещению летних кафе был выявлен на улице Паперника, дом 9.

Сообщается, что элементы сезонного кафе (столы, кресла и зонтики) установлены при отсутствии правовых оснований.

Как заявил начальник ведомства Владислав Овчинский, размещение летнего кафе по данному адресу Схемой размещения сезонных объектов не предусмотрено.

В отношении нарушителя было возбуждено административное производство. В настоящий момент нарушение устранено, элементы сезонного кафе убраны.

В ведомстве напомнили, что согласовать включение летнего кафе в Схему размещения можно в рамках госуслуги. Следует только соблюдать основные требования к размещению сезонных заведений.