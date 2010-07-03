Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

01:07

Госинспекция по недвижимости демонтировала кафе в Рязанском районе

город недвижимость строительство

01:07

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы демонтировала незаконно установленное летнее кафе на юго-востоке столицы, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в пресс-службе ведомства, факт нарушения требований к размещению летних кафе был выявлен на улице Паперника, дом 9.

Сообщается, что элементы сезонного кафе (столы, кресла и зонтики) установлены при отсутствии правовых оснований.

Как заявил начальник ведомства Владислав Овчинский, размещение летнего кафе по данному адресу Схемой размещения сезонных объектов не предусмотрено.

В отношении нарушителя было возбуждено административное производство. В настоящий момент нарушение устранено, элементы сезонного кафе убраны.

В ведомстве напомнили, что согласовать включение летнего кафе в Схему размещения можно в рамках госуслуги. Следует только соблюдать основные требования к размещению сезонных заведений.

Читайте также

город недвижимость строительство

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика