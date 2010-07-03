Столичные парки подготовили специальную программу ко Дню археолога

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Фото: www.mos.ru
Специальную программу подготовили ко Дню археолога в парках "Зарядье", "Фили", ландшафтном парке "Митино" и Перовском парке, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
11 августа в "Митине" откроется Неделя археологии. Гостей ожидают выставки, мастер-классы и экскурсии для детей и взрослых. В выставочном зале заработает экспозиция "Археологические находки рассказывают".
13 августа в лектории "Заповедного посольства" парка "Зарядье" состоится лекция научного сотрудника Музея Москвы Екатерины Святицкой. Она расскажет об уникальных объектах, найденных московскими археологами за последние годы.
15 августа в парке "Фили" специалист по краеведению и истории Москвы Марина Очкова расскажет о Кунцевском городище, которое является одним из самых древних поселений на территории города.
17 августа в Перовском парке пройдет мастер-класс для детей от шести лет "Юный археолог". Ребята узнают, что хранится под землей, и попробуют отыскать древние предметы.
С 11 августа по 13 октября в "Музеоне", парке "Северное Тушино", "Фили", а также в саду имени Баумана и Таганском парке состоится серия лекций под названием "Профессии в действии".
На встречах расскажут об особенностях профессий дрессировщика гепардов, водолаза, сыродела, электромонтажника и эколога. Лекции смогут посетить все желающие, в том числе дети старше шести лет.
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