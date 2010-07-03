В столичных парках стартует лекторий "Профессии в действии"

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Пять столичных парков организуют встречи с представителями разных профессий. Серия лекций под названием "Профессии в действии" пройдет с 11 августа по 13 октября в "Музеоне", парке "Северное Тушино", "Фили", а также в саду имени Баумана и Таганском парке, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На встречах расскажут об особенностях профессий дрессировщика гепардов, водолаза, сыродела, электромонтажника и эколога. Всего запланировано пять лекций, их могут посетить все желающие, в том числе дети старше шести лет.

В парке искусств "Музеон" с гостями пообщается знаменитая дрессировщица гепардов Дарья Костюк. За свою карьеру в цирке она воспитала 11 диких кошек. Встреча пройдет в павильоне "Школа".

25 августа в музее истории ВМФ в парке "Северное Тушино" посетители встретятся с водолазом Максимом Дробышевским, а 15 сентября в летнем кинотеатре парка "Фили" гости пообщаются с экологом Кириллом Антоновым.

25 сентября на сцене "Ракушка" в саду имени Баумана секретами сыроварения поделится Олег Сирота. Завершит цикл лекций о профессиях встреча с электромонтажником Александром Сафоновым, которая пройдет 13 октября в Таганском парке в большом зале центра творчества.

В этом году в московских парках организовали бесплатные спортивные, творческие и образовательные курсы для взрослых. В Парке Горького можно заняться изучением иностранных языков, а в Нескучном саду – фитнесом.

В "Зарядье" и "Сокольниках" до 31 августа дважды в неделю проводят бесплатные мастер-классы по спортивным танцам. На урок одновременно смогут прийти более 200 человек. В 37 столичных парках можно посещать занятия йогой.