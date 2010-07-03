Бесплатные танцевальные мастер-классы пройдут летом в столичных парках

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Этим летом в парках "Зарядье" и "Сокольники" откроются необычные танцплощадки, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Работать они будут с 26 мая по 31 августа. Дважды в неделю там будут проводить бесплатные двухчасовые мастер-классы по спортивным танцам. Заранее регистрироваться на занятия не нужно, одновременно его могут посетить более 200 человек.

Здесь можно будет не только освоить движения буги-вуги и акробатического рок-н-ролла под руководством профессионалов, но и увидеть выступления именитых мастеров.

В "Сокольниках " занятия по буги-вуги будут проходить по субботам с 17:00 до 19:00, а уроки по акробатическому рок-н-роллу – по воскресеньям с 17:00 до 19:00. В "Зарядье" уроки буги-вуги будут проводить по понедельникам с 17:00 до 19:00, а по средам с 17:00 до 19:00 будут учить акробатическому рок-н-роллу.

Среди тренеров будут такие заслуженные мастера спорта России, как Иван Юдин и Ольга Сбитнева. Это единственные действующие пятикратные чемпионы мира.

Танцевальные мастер-классы в парках организуют в рамках федерального проекта "Уроки акробатического рок-н-ролла и буги-вуги в парках". Занятия пройдут не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону и других городах.

Ранее сообщалось, что в столичных парках летом пройдут бесплатные спортивные, творческие и образовательные занятия для взрослых. Большая часть курсов начнется 1 июня.

В Парке Горького можно будет бесплатно изучать иностранные языки. Занятия по английскому языку будут проходить до конца августа по пятницам, по французскому – по воскресеньям. Кроме того, в парке будут проводить уроки танцев, флористики, занятия по стретчингу.

Заняться изучением английского языка можно и в Царицыне. Занятия будут проходить с 1 июня по 31 августа по четвергам. Также бесплатные языковые уроки организованы в Перовском парке, усадьбе Воронцово, саду "Эрмитаж " и саду имени Баумана.

Москвичи могут принять участие в беговых и функциональных тренировках, уроках танцев и занятиях по смешанным силовым единоборствам в Нескучном саду, парке Победы и парке "Ходынское поле".