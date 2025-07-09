Водохранилища достаточно заполнены для бесперебойного снабжения Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Столичные водохранилища заполнены в достаточном объеме для бесперебойного снабжения города. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок – на 78 и 82% соответственно. Созданных резервов достаточно для стабильного водоснабжения Москвы независимо от погодных условий", – указал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Питьевую воду для Москвы готовят на четырех станциях водоподготовки, к которым относятся Рублевская, Северная, Западная и Восточная. В Москворецко-Вазузскую и Волжскую системы входят 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей. Общая площадь водосборной территории составляет более 50 тысяч квадратных метров.

Ежедневно город потребляет около 3 миллионов кубометров воды. В Москве проложено почти 13 тысяч километров водопроводных сетей.

Состояние воды специалисты анализируют по максимальному числу физико-химических и биологических показателей, которых всего около 200. В этом году эксперты провели более 1,7 миллиона анализов.

Ранее комплекс городского хозяйства завершил модернизацию канализационно-насосной станции "№ 1 микрорайона Московского" в ТиНАО. Ее производительность составляет тысячу кубических метров в сутки. Работы позволят повысить надежность системы водоотведения и создать необходимый запас мощностей.

