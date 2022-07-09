Более 7 тыс человек посетили Северный речной вокзал в День московского транспорта

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
На Северном речном вокзале проходит День московского транспорта, праздничные мероприятия посетили более 7 тысяч человек. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"В День московского транспорта на Северный речной вокзал приехали уже больше 7 тысяч человек. Праздник в самом разгаре и до конца дня вас ждет еще много интересного", – говорится в сообщении.
Отмечается, что школа безопасного вождения электросамоката будет работать до 18:00, а дети смогут посетить игровую зону с аниматорами до 20:00.
Кроме того, с 18:00 до 20:00 на вокзале пройдет выступление диджеев, с 19:00 до 21:00 – джазовый концерт, а с 22:00 до 23:00 – вечернее шоу на воде.
Ранее сообщалось, что парад поездов состоится на Кольцевой линии столичной подземки 9 и 10 июля по случаю Дня транспорта. Москвичи и гости столицы смогут увидеть семь составов разных серий. Они будут следовать через Кольцевую линию в субботу и воскресенье до 20:30, поезда будут курсировать против часовой стрелки.
В параде примут участие такие модели, как ретропоезд "Сокольники", "Еж3", "Номерной", "Русич", "Ока", "Москва" и "Москва-2020".
В столице отмечают День московского транспорта
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