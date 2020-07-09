Водителя с долгами по штрафам на 400 тыс рублей нашли в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автовладелицу с долгами по штрафам на сумму порядка 400 тысяч рублей выявили в столичном регионе. Об этом сообщает пресс-служба Московского паркинга.

Сотрудники Московского паркинга совместно с судебными приставами обнаружили автомобиль Mazda 3 с многочисленными неоплаченными штрафами 9 июля. Отмечается, что большая часть штрафов женщине была выписана за то, что она оставляла транспортное средство без оплаты на платных парковках.

"Владелица оставляла транспортное средство без оплаты на платных парковках, в результате чего накопилось штрафов на сумму около 300 тысяч рублей. Общая сумма задолженности, включая штрафы за другие нарушения правил дорожного движения, составила более 400 тысяч рублей", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что рейды по выявлению должников за нарушения правил дорожного движения проводятся регулярно. Водителям напомнили, что для оплаты постановления дается 60 дней. Если в указанный срок не происходит оплата, то на нарушителя могут наложить штраф, который будет равняться двукратной сумме от первоначального штрафа.

Также может быть наложен арест на имущество должника или может быть отказано в выдаче парковочного разрешения, а действие уже выданного разрешения могут приостановить до полного погашения всех штрафов. Должнику также может быть отказано в праве выезда за границу.

"Мы просим водителей внимательно относиться к правилам дорожного движения, следить за наличием у себя штрафов и своевременно их погашать. Официальным способом оповещения о штрафах является почтовое отправление по тому адресу, который указан при регистрации автомобиля в ГИБДД. Проверить наличие штрафов вы также можете в нашем приложении "Парковки Москвы", – добавили в пресс-службе.

Ранее в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ внесли штраф для автомобилистов, бросивших свои машины во дворах. Новая статья "Нарушения требований в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств", предусматривает штраф от 1 до 3 тысяч рублей.

Его выпишут за "оставление разукомплектованных или брошенных транспортных средств вне специально отведенных мест". Под разукомплектованным транспортным средством подразумевается авто, у которого отсутствуют кузовные детали, стекла, внешние световые приборы, колеса, шины, а также сгоревшее авто.

