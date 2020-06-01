В проект КоАП внесли штраф за брошенные во дворах машины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ внесли штраф для автомобилистов, бросивших свои машины во дворах. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Новая статья "Нарушения требований в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств", предусматривает штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Его выпишут за "оставление разукомплектованных или брошенных транспортных средств вне специально отведенных мест".

Под разукомплектованным транспортным средством подразумевается авто, у которого отсутствуют кузовные детали, стекла, внешние световые приборы, колеса, шины, а также сгоревшее авто.

Также, согласно проекту, за мойку машины в запрещенном месте водителей будут наказывать предупреждением или штрафом от 1 до 2 тысяч рублей.

От 1,5 до 4 тысяч рублей грозит штраф тем, кто оставит машину на газоне или проедет по нему. Если же такое нарушение будет зафиксировано камерой, то заплатить придется 2 тысячи рублей.

За остановку машины на детских игровых, спортивных и площадках отдыха и за проезд по ним грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей. В случае фиксации нарушения камерой автовладелец заплатит 2,5 тысячи рублей.

Ранее в АМПП рассказали, почему владельцы бросают машины. Также там отметили, что автохлам могут использовать для противоправных действий. Отмечается, что брошенные машины портят облик столицы и мешают другим водителям и пешеходам.