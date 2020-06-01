В проект КоАП внесли штраф за брошенные во дворах машины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ внесли штраф для автомобилистов, бросивших свои машины во дворах. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Новая статья "Нарушения требований в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств", предусматривает штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Его выпишут за "оставление разукомплектованных или брошенных транспортных средств вне специально отведенных мест".
Под разукомплектованным транспортным средством подразумевается авто, у которого отсутствуют кузовные детали, стекла, внешние световые приборы, колеса, шины, а также сгоревшее авто.
Также, согласно проекту, за мойку машины в запрещенном месте водителей будут наказывать предупреждением или штрафом от 1 до 2 тысяч рублей.
От 1,5 до 4 тысяч рублей грозит штраф тем, кто оставит машину на газоне или проедет по нему. Если же такое нарушение будет зафиксировано камерой, то заплатить придется 2 тысячи рублей.
За остановку машины на детских игровых, спортивных и площадках отдыха и за проезд по ним грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей. В случае фиксации нарушения камерой автовладелец заплатит 2,5 тысячи рублей.
Ранее в АМПП рассказали, почему владельцы бросают машины. Также там отметили, что автохлам могут использовать для противоправных действий. Отмечается, что брошенные машины портят облик столицы и мешают другим водителям и пешеходам.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: