Дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в Ломоносовском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Многоквартирный дом, построенный по программе реновации в Ломоносовском районе, ввели в эксплуатацию. Он расположен по адресу улица Архитектора Власова, дом 2, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Односекционный дом с подземной автостоянкой, возведенный по индивидуальному проекту, рассчитан на 216 квартир", – приводятся в сообщении слова председателя комитета Игоря Войстратенко.

По его словам, все квартиры имеют отделку, соответствующую стандартам реновации. Общая площадь здания составляет около 22 тысяч квадратных метров, еще около 1,5 тысячи квадратных метров составляет площадь подземной парковки.

Отмечается, что здание оборудовано системами оповещения и управления эвакуацией при ЧП, видеонаблюдением и пожарной сигнализацией. На первом этаже разместятся коммерческие помещения. Во дворе оборудовали площадки для детей и занятий спортом. На территории возле дома высадили деревья и кустарники.

Ранее сообщалось, что несколько домов построят по программе реновации в Косино-Ухтомском. Здания появятся по адресу улица Черное Озеро, земельный участок 7. Помимо однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир, специалисты оборудуют подземную стоянку для автомобилей.

С начала 2022 года под заселение по программе реновации в Москве передали 33 дома для 17 тысяч жителей. На первых этажах новостроек создали свыше 200 предприятий малого бизнеса, серди них – аптеки, заведения общепита, магазины и салоны красоты.

