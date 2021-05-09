Парад в честь 76-й годовщины Великой Победы. Прямой эфир





В столице началось построение военной техники и подготовка к началу парада на Красной площади в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Москва 24 следит за перемещением колонн от стоянки в Нижних Мнёвниках до стен Кремля.

По традиции парад начнется со слов диктора: "Внимание, говорит и показывает Москва, слушайте и смотрите Красную площадь." Затем знаменная группа батальона почетного караула Преображенского полка пронесет перед трибунами российский флаг и Знамя Победы.

В торжественном шествии примут участие свыше 12 тысяч военнослужащих. По городу проедут более 190 единиц военной техники, в числе которых различные танки, бронеавтомобили семейства "Тайфун", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

В воздушной части парада примут участие вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н и военные самолеты Ил-76, Ил-78 и Ту-95МС.