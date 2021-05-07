Онлайн-прогулка по выставке Музея Победы появилась на медиаплатформе #Москвастобой

Фото: Мосва 24/Юлия Иванко

Виртуальная прогулка по выставке Музея Победы "Триумф победителей" появилась на медиаплатформе #Москвастобой. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Выставку подготовили к 9 Мая. Она состоит из четырех серий, которые посвящены истории празднования Дня Победы.

Пользователям расскажут не только о Параде Победы, который прошел 24 июня в столице, но и параде победителей 7 сентября 1945 года в Берлине. Кроме того, горожанам представят собрание живописи, графики, скульптуры, наград, памятных монет, предметов быта и декоративно-прикладного искусства, рассказывающее о победе через призму творчества.

В первой серии зрители узнают историю празднования Дня Победы. Им расскажут, откуда пришла традиция триумфа – высшей награды для победившего воина. Также пользователям объяснят, кому принадлежит орден "Победа", который представлен в экспозиции, сколько таких наград хранится в музеях РФ и из чего их изготавливали.

Вторая серия будет посвящена параду на Красной площади, который прошел 24 июня 1945 года. Гид расскажет, как проходила подготовка, а также с какими проблемами пришлось столкнуться.

В рамках третьей серии речь пойдет о завершении Второй мировой войны и торжественном параде в Берлине 7 сентября 1945 года. В заключительной, четвертой, серии зрителей ждет большая обзорная экскурсия по выставочному проекту "Триумф победителей".

Ранее сообщалось, что выставку в честь 80-й годовщины Битвы под Москвой организуют осенью в Музее Победы. По словам Сергея Собянина, экспозицию посвятят контрнаступлению под Москвой.