Сервисный центр уличных видов спорта в "Лужниках" ввели в эксплуатацию

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Сервисный центр уличных видов спорта в олимпийском комплексе "Лужники" введен в эксплуатацию после реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"За счет городского бюджета на месте старого павильона возведено новое современное здание площадью 200 квадратных метров с остекленной террасой и легкими навесами. В здании разместится прокат и кафе с отдельными входами, раздевалки с душевой и санузлами", – заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Как отметил глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, перед вводом здания в эксплуатацию специалисты провели комплексную проверку готовности его конструкций.

"По поручению Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на спортивных объектах. На стройплощадке центра уличных видов спорта проверками были охвачены все этапы строительства. Выполнены необходимые обследования, что позволяет говорить о безопасности здания в период эксплуатации", – подчеркнул он.

В течение года в столице планируют открыть 24 новых спортивных сооружения.

Ранее сообщалось, что крупный спортивный комплекс построят на территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Некрасовка" на юго-востоке столицы. Трехэтажное здание площадью почти 21 тысяча квадратных метров расположится на улице Рождественской.

В нем будут обустроены крытый каток с трибунами на 500 зрителей, бассейны, тренажерный зал, зал для игровых видов спорта, зал для скалолазания и экстремальных видов спорта, шахматный клуб.