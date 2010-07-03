Парк у Яузы благоустроят на северо-востоке столицы

При благоустройстве набережной реки Яузы территорию адаптируют для маломобильных групп населения.
На северо-востоке Москвы начались работы в "Парке Яуза". В первую очередь начнут приводить в порядок долину реки вдоль улицы Заповедная и территорию Певческого поля.
"Главная задача – создать единое пространство с уютными и комфортными зонами отдыха для всех категорий граждан. Проект благоустройства разработан с учетом пожеланий местных жителей и особенностей территории", – цитирует Агентство "Москва" заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Будет реконструирована эстрадная площадка, рабочие обустроят площадку отдыха людей старшего поколения, на месте недостроенного горнолыжного комплекса появится зона тихого отдыха.
Веломаршрут свяжет парк со стадионом "Отрада" с запада и с Бабушкинским парком с востока. "Ограждения выставят в местах проведения работ. Будет обеспечен проход к Покровской церкви и транзит к станции метро "Бабушкинская", – заключил Бирюков.
Ранее Сергей Собянин рассказал о проекте по превращению Яузы в гигантский парк площадью 700 гектаров. В рамках проекта по благоустройству на берегу реки планируется создать прогулочные дорожки, спортивные и детские площадки, а также установить новую систему освещения.
Яуза – это особо охраняемая территория, где не планируется никакого коммерческого строительства. В настоящий момент часть прибрежных территорий недоступна для горожан. В ближайшие годы власти будут шаг за шагом открывать эти пространства, реконструируя старые набережные и строя новые.
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