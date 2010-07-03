Собянин рассказал о планах по благоустройству набережной Яузы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти столицы планируют благоустроить до 50 гектаров набережной реки Яузы в 2019 году.

"Благоустроим территорию в Южном Медведкове. Там появится целый ряд и спортивных, и детских площадок, будет сделано освещение, обеспечена безопасность", – ответил Сергей Собянин в эфире телеканала "ТВЦ" на вопрос жителя района.

Мэр отметил, что в скором времени Яуза станет одним из любимых мест москвичей для отдыха и прогулок. Разрабатывается программа реабилитации всей территории реки.

"Мы не хотим это делать одномоментно, потому что каждый отрезок имеет свою специфику, проходит через разные районы", – сообщил глава города, отметив, что проект будет в каждом случае обсуждаться с местными жителями.

Ранее сообщалось, что территорию вдоль Заповедной улицы в пойме реки Яуза благоустроят в 2019 году. Там появится новая парковая зона. Работы охватят площадь в 34,5 гектара и не нанесут никакого ущерба местной флоре и фауне. По просьбам горожан, на существующей эстрадной площадке "Певческое поле" обновят сцену и скамейки амфитеатра. Для москвичей старшего поколения также оборудуют зону настольных игр.