Полиция Москвы опровергла введение усиленного режима службы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московская полиция опровергла сообщения об усиленном режиме службы из-за угрозы теракта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Как отметили в ведомстве, сотрудники столичной полиции продолжают в круглосуточном режиме обеспечивать охрану общественного порядка в городе. Полиция призвала не вводить в заблуждение москвичей, распространяя непроверенные сведения.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что московскую полицию перевели на усиленный режим. По его данным, число патрульных групп в центре города увеличили в два раза. "Новость" распространили и другие телеграм-каналы.

Накануне посольство США в России выпустило предупреждение о возможной угрозе терактов в РФ в ближайшие 48 часов. Аналогичное предупреждение также появилось на сайте МИД Великобритании. Какие-либо подробности не раскрываются. Обе страны призвали своих граждан, находящихся в РФ, не посещать массовые мероприятия в ближайшие два дня.