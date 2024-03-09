Московские энергетики начали применять сухой способ очистки трансформаторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские энергетики начали применять новый сухой способ очистки силовых трансформаторов на подстанциях. Об этом рассказали на портале мэра и правительства Москвы.

Бригада огораживает место рядом с трансформатором и аккуратно, используя специальные насадки, убирает загрязнения и пыль. Их оседание на силовом трансформаторе может способствовать утечке тока и сбоям в работе электрооборудования.

Благодаря такому подходу работы проводятся с максимальным комфортом для потребителей электроэнергии, что значительно повышает качество электроснабжения и способствует снижению потерь.

Сообщается, что специалисты уже очистили более 1250 единиц данного оборудования.

Ранее стало известно, что специалисты столичного комплекса городского хозяйства начали подготавливать городские фонтаны к новому сезону. Начался плановый ремонт электромеханического оборудования и подводной подсветки, систем управления и автоматики всех коммуникаций, кроме того, проводится диагностика гидравлики.