Названы районы Москвы с самым дорогим жильем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Районами Старой Москвы с самым дорогим жильем на вторичном рынке по итогам января 2022 года оказались Арбат, Хамовники и Якиманка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование ЦИАН.

Средняя стоимость одного квадратного метра жилья на Арбате составляет 439 800 рублей. Квартиру или апартаменты там можно приобрести за 39,2 миллиона рублей. 436 500 рублей стоит квадратный метр в Хамовниках. Средняя стоимость жилья в районе достигает 28,1 миллиона рублей.

В районе Якиманка квадратный метр жилья обойдется в среднем в 430 600 рублей. Квартиру там можно купить за 30,6 миллиона рублей. В топ-5 дорогих районов столицы также вошли Тверской (415 600 рублей за квадратный метр и 30,3 миллиона рублей за жилье) и Дорогомилово (406 900 рублей за квадратный метр и 27,4 миллиона рублей за квартиру).

В ходе исследования не учитывался элитный сегмент. Средняя цена квадратного метра в Москве составила 277 тысяч рублей, а стоимость жилья – 16,5 миллиона рублей.

Ранее аналитики и риелторы назвали районы Москвы, в которых наиболее выгодно приобрести квартиру, в том числе учитывая перспективы роста ее стоимости. По данным анализа "ЦИАН.Аналитики", средняя стоимость квадратного метра в Москве за 2021 год выросла почти на 30%.

