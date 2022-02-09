Медцентр "Окно возможностей" в Москве опечатали за нарушение антиковидных мер

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор опечатал медицинский центр "Окно возможностей" на Краснопролетарской улице в центре Москвы в связи с выявленными нарушениями мер профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы Роспотребнадзора осуществили проверку в медцентре в среду, 2 февраля.

"В ходе инспекционного визита было установлено, что хозяйствующим субъектом не выполняются необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, обязательные в период повышенных рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", – говорится в сообщении.

По данному факту был составлен административный протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"), в соответствии с которой организации грозит закрытие на срок до 90 суток.

"7 февраля помещения медицинского центра опечатаны. Материалы дела об административном правонарушении направлены в Тверской районный суд Москвы", – добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что клуб "Урбан" на улице Большой Новодмитровской в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер. Нарушения были выявлены во время концерта группы Aikko.