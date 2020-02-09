Столичные аэропорты задерживают и отменяют рейсы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве задерживают и отменяют авиарейсы. Изменения коснулись порядка 40 вылетов, сообщает сервис "Яндекс.Расписания".

По данным на 23.05 по московскому времени, во Внуково с задержкой отправятся 9 лайнеров, еще 7 не взлетят вовсе. В Домодедово задерживаются 3 рейса, 10 отменено.

В свою очередь, в столичном аэропорту Шереметьево сообщили, что оттуда с опозданием вылетят 5 воздушных судов. Информация об изменениях в Жуковском отсутствует.

Накануне в столице также происходили отмены и задержки рейсов. Причины корректировки расписания не сообщались.