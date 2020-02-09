Отмены рейсов происходят в столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичные аэропорты сообщили о задержках и отменах авиарейсов. Известно, что изменения в расписании коснулись 30 вылетов. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

Уточняется, что во Внуково задержали 11 рейсов и 3 отменили. В аэропорту Домодедово перенесли время вылета 6 рейсов. Еще три самолета не взлетят вовсе.

В воздушной гавани Шереметьево задержали 7 рейсов.

О причинах изменений в расписании не сообщается.

Ранее в столичных аэропортах также отменяли и задерживали вылеты самолетов. О причинах переносов также было неизвестно.