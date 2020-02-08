Около 40 авиарейсов задерживают и отменяют в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичных аэропортах происходят отмены и задержки рейсов. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".

Всего изменения в расписании затронули около 40 вылетов.

Так, во Внуково с опозданием отправятся 10 самолетов, два вылета отменено. В Домодедово 10 лайнеров задерживаются, еще семь не взлетят вовсе.

В воздушной гавани Шереметьево сообщили о задержке 7 рейсов.

Накануне в столице было перенесено порядка 50 авиарейсов. Причины переносов и отмен вылетов остаются неизвестными.