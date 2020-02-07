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Москва 24

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Общество

15:26

"Аэрофлот" с 29 марта сменит аэропорт в Токио

транспорт общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания "Аэрофлот" с 29 марта переводит рейсы, выполняемые в/из Токио, в аэропорт Ханэда. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Аэропорт находится в 15 километрах от центра японской столицы. Время в пути от аэропорта до города на поезде сократится почти в четыре раза и на такси – более чем в два раза, уточняют в пресс-службе.

"Современная инфраструктура и просторные терминалы в аэропорту Ханэда позволят "Аэрофлоту" поддержать неизменно высокое качество обслуживания пассажиров на всех этапах путешествия", – говорится в сообщении.

В авиакомпании рассказали, что их самолеты Boeing 777 ежедневно выполняют один регулярный рейс по маршруту Москва – Токио – Москва. С начала летнего расписания рейсы будут осуществляться согласно соответствующему графику.

Так, рейсы SU260/262/264 будут отправляться из аэропорта Шереметьево в 19:00 и прибывать в аэропорт Ханэда в 10:30. А рейсы из Токио в Москву будут начинать свой маршрут из аэропорта Ханэда в 12:15 и прибывать в Шереметьево в 16:05.

"Высокий уровень сервиса – одно из ключевых преимуществ "Аэрофлота", являющегося лидером на ряде ключевых транзитных направлений между быстрорастущими рынками Азии и Европы", – заключили в пресс-службе.

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