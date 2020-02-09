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Москва 24

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Общество

09 февраля, 22:58

Самолет рекордно быстро перелетел через Атлантику благодаря шторму

общество транспорт

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Самолет авиакомпании British Airways следованием из Нью-Йорка в Лондон побил рекорд продолжительности перелета через Атлантику.

Воздушному судну удалось преодолеть маршрут всего за 4 часа и 56 минут, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ранее наиболее быстро перелетать через океан удавалось за 4 часа и 57 минут. Рекорд принадлежал самолетам Virgin Atlantic.

Причиной нового рекорда специалисты называют шторм Киара, который повлиял на развитие скорости воздушным судном. В частности, британский лайнер смог развить ее до 1327 километров в час.

Ранее самолет рейса Лондон – Сидней побил мировой рекорд. Полет из Лондона в Сидней являлся своеобразным "тестом на выносливость", чтобы узнать, смогут ли люди выдержать длительный перелет. Он длился 19 часов, протяженность маршрута составила 17,8 тысячи километров.

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