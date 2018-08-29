Стратосферный планер Airbus установил рекорд высоты полета

Стратосферный планер Perlan 2, разработанный компанией Airbus, установил рекорд высоты полета для своего типа летательных аппаратов, сообщается на сайте компании.

Во время испытаний, прошедших в Аргентине 27 августа, планер смог самостоятельно подняться на высоту 18,9 тысячи метров. Такие цифры зафиксировали измерительные приборы по давлению.

По GPS показатель высоты составил 18,5 тысячи метров. В ближайшее время планируется оформить рекорд официально.

Планер Perlan 2 оснащен двухместной герметичной кабиной пилотов. Размах крыла составляет 25,6 метра, длина фюзеляжа – чуть больше 10 метров. Весит аппарат 816 килограммов.

Perlan 2 планируется использовать для изучения полярного вихря и его влияние на погоду. Для этого планеру нужно будет подниматься на высоту 27 и более тысяч метров.

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