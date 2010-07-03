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Общество

21:40

Пассажиры самого долгого авиарейса в истории рассказали про полет

общество за рубежом

Фото: ТАСС/BARBARA WALTON/ EPA

Пассажиры самолета авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый долгий беспосадочный рейс в истории, рассказали о своих впечатлениях от полета. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам пассажиров, бортпроводники подали им ужин вместо завтрака, хотя самолет вылетел из Великобритании утром. Это было сделано из-за того, что рейс выполнялся по сиднейскому времени. По этой же причине в салоне выключили свет и имитировали ночь. Это позволило людям проще адаптироваться к новым условиям.

Всех пассажиров также просили выполнять упражнения и время от времени прогуливаться по проходам вдоль кресел, чтобы снизить риск тромбоза. Больше всего путешественников впечатлила возможность увидеть два рассвета.

"Я чувствую себя фантастически и действительно хорошо. Честно говоря, намного лучше, чем обычно", – признался в конце полета один из пассажиров.

В авиакомпании подчеркнули, что полет из Лондона в Сидней являлся своеобразным "тестом на выносливость", чтобы узнать, смогут ли люди выдержать такой длительный перелет. Полет длился 19 часов, его протяженность составила 17,8 тысячи километров. Самолету понадобилось 100 тысяч килограмм (100 метрических тонн) реактивного топлива.

Ранее стратосферный планер Perlan 2, разработанный компанией Airbus, установил рекорд высоты полета для своего типа летательных аппаратов. Планер смог самостоятельно подняться на высоту 18,9 тысячи метров.

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