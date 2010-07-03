Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров

Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Российский летчик Дамир Юсупов, который посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле, рассказал, что перестал представляться пассажирам перед началом полета. Об этом он сообщил в интервью телекомпании КТВ-Луч.
По его словам, спустя месяц после аварийной посадки он представился пассажирам самолета, однако это вызвало у них излишнее волнение, когда самолет попал в зону турбулентности. После этого пилот принял для себя решение больше не называть свое имя перед началом полета.
"Раньше приветствовал их на борту. Но после чрезвычайного случая люди очень эмоционально реагируют на мое имя. Это вызывает ажиотаж в салоне. Волнения среди пассажиров быть не должно", – поделился летчик.
15 августа лайнер А321 аварийно сел сразу после вылета из аэропорта Жуковский. Самолет, летевший в Симферополь, на взлете столкнулся со стаей чаек, которые попали в оба двигателя. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не пострадал.
Летчикам A321 присвоили звания Героев России. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.
В сентябре губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил экипажу А321 авиакомпании "Уральских авиалиний" ключи от квартир. Их получили командир экипажа Дамир Юсупов и пилот Георгий Мурзин, бортпроводники Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева и Яна Ягодина.
Они стали собственниками однокомнатных квартир с необходимой мебелью и бытовой техникой в новостройке в микрорайоне Краснолесье. Все жилье находится в одном подъезде дома.
В Сургуте на фасаде дома появились портреты пилотов севшего в поле А321
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