Самолет рейса Лондон – Сидней побил мировой рекорд

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Самолет австралийской авиакомпании Qantas совершил беспересадочный экспериментальный рейс из Сиднея в Лондон, побив два мировых рекорда, сообщает телеканал CNN.

Полет длился 19 часов, его протяженность составила 17,8 тысячи километров. Для перелета понадобилось 100 тысяч килограмм (100 метрических тонн) реактивного топлива.

Во время перелета на борту самолета Boeing 787-9 Dreamliner находилось 50 человек.

Ранее стратосферный планер Perlan 2, разработанный компанией Airbus, установил рекорд высоты полета для своего типа летательных аппаратов.

Планер смог самостоятельно подняться на высоту 18,9 тысячи метров.