Airbus объявил о прекращении производства самолетов A380

Европейская корпорация Airbus прекратит производство крупнейших в мире серийных авиалайнеров Airbus A380. Поставки лайнера прекратятся в 2021 году, сообщается на сайте авиаконцерна.
Поводом для такого решения стало то, что компания Emirates из ОАЭ сократила портфель заказов самолетов со 162 до 123. Из-за этого у Airbus нет значительного числа невыполненных заказов, а следовательно, нет оснований для поддержания производства.
В ближайшие два года Emirates получит еще 14 лайнеров A380. Также компания продолжит оказывать техническую поддержку эксплуатируемых самолетов.
Вместе с этим Emirates заказала у Airbus 40 самолетов A330-900 и 30 лайнеров A350-900. Стоимость сделки составляет 21,4 миллиарда долларов.
Airbus A380 – самый крупный серийный пассажирский авиалайнер в мире. Первый полет лайнер совершил в апреле 2005 года. Самолет может принять на борт 853 человека, максимальная взлетная масса составляет 575 тонн, размах крыльев – почти 80 метров.
A380 способен совершать перелет более чем на 15 тысяч километров, его крейсерская скорость – 945 километров в час.
Ранее стратосферный планер Perlan 2, разработанный компанией Airbus, установил рекорд высоты полета для своего типа летательных аппаратов. Планер смог самостоятельно подняться на высоту 18,9 тысячи метров.
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