В Москве началось заселение первого дома по программе реновации

Фото: Агентство "Москва"

В Москве началось заселение первого дома в рамках программы реновации. Об этом заявил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин, сообщает Агентство "Москва".

Дом находится в Северном Измайлове по адресу: улица 5-я Парковая, дом 62Б. По словам Левкина, дом полностью готов к заселению. "В благоустроенных квартирах есть все необходимое, выполнена отделка комфорт-класса. Сегодня вечером в 18:00 жильцам будут выданы ордера на осмотр квартир", – сказал он.

По словам Левкина, в этот дом заселятся жители домов, расположенных поблизости. Он добавил, что прилегающая территория полностью отвечает требованиям к благоустройству.

После получения смотрового ордера у горожан будет 90 дней, чтобы принять решение по квартире. Левкин добавил, что срок сноса старых домов, жители которых переедут в новый, пока не определены. Чиновник пояснил, что эти дома начнут сносить, когда будет понятно, что в рамках программы расселения появится на их месте.

Ранее Сергей Собянин заявил, что первые дома по программе реновации передадут под заселение в течение года. Изначально они строились не в рамках программы, но находятся рядом с ветхим жильем. В 2019 году власти обсудят комплексное строительство кварталов реновации.

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