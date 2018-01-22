Первые дома по программе реновации жилья передадут под заселение в течение года

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Первые несколько десятков домов в рамках программы реновации жилищного фонда столицы будут переданы под заселение в течение года. Об этом Сергей Собянин сообщил в ходе собрания Общественной палаты города.

Мэр Москвы отметил, что данные дома изначально строились не под программу реновации, однако жители попросили передать их, так как они находятся рядом с жильем. "Мы несколько таких домов максимально реконструируем, отремонтируем, чтобы они отвечали стандартам этого проекта. Это будет первый опыт", – цитирует Собянина Агентство "Москва".

Градоначальник добавил, что первый крупный этап программы начнется после введения в эксплуатацию нескольких сотен домов. В 2019 году столичные власти приступят к обсуждению комплексного строительства кварталов реновации.

Собянин также отметил вклад в Общественной палаты Москвы в разработку программы реновации жилья, попросив членов палаты продолжать контролировать ситуацию.