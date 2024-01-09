До 6 см снега может выпасть в Москве в ближайшие сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

До 6 сантиметров снега может выпасть в ближайшие сутки в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки прирост свежевыпавшего снега может составить до 6 сантиметров", – говорится в сообщении.

В комплексе добавили, что в 22:00 в Москве стартует сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл мероприятий будет повторяться по мере выпадения осадков.

Особенно тщательное внимание будет уделено пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца.

На фоне непогоды столичных водителей призвали отдать предпочтение городскому транспорту. Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам, а метро, МЦК, МЦД работают штатно.

Главное управление МЧС России по Москве, в свою очередь, предупредило о сильном снеге в столице в период с 19:00 9 января до 06:00 10 января. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Синоптики предупредили москвичей о сильном снегопаде вечером 9 января