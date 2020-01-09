Главы управ встретятся с москвичами в январе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Главы управ проведут встречи с жителями в январе. Мероприятия запланированы на середину месяца.

Так, встречи с главами управ 125 районов Москвы пройдут 15 января в 19:00. Запланированы беседы об итогах организации зимнего отдыха, благоустройстве, недвижимости, льготах и другие.

В декабре главы управ обсудили с горожанами подготовку праздничных мероприятий к Новому году, выполнение программы комплексного благоустройства районов, пресечение несанкционированной торговли в районах, капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры.

Известно, что встречи с москвичами проходят регулярно. Ознакомиться с их подробным графиком можно на портале мэра и правительства Москвы.