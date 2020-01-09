Сказочные спектакли ждут гостей "Путешествия в Рождество" 9 и 10 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" 9 и 10 января пройдут спектакли по мотивам сказочных историй, творческие занятия, специальные программы, открытые уроки и другие мероприятия, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

На Манежной площади организуют различные зимние мастер-классы, а по вечерам будут проходить уличные спектакли. В четверг, 9 января, в 17:00 здесь можно будет посмотреть постановку "Карнавал", а в 19:00 – "Шерлок Холмс и хливкие шорьки". Спектакль про Шерлока Холмса можно будет увидеть и 10 января в 17:00, а в 19:00 в этот день гости вместе с артистами отправятся "В погоню за Новым годом".

В Камергерском переулке работает площадка "Домик добра". Здесь можно встретиться с представителями благотворительных фондов, услышать истории волонтеров и поучаствовать в творческих программах. 10 января детей и взрослых ждет мастер-класс по росписи елочных украшений и экоквест "Хранимиры".

В шале около памятника Сергею Есенину на Тверском бульваре также пройдут занятия. Все желающие своими руками сделают сказочные домики, а на площадке около памятника Клименту Тимирязеву ребят старше шести лет научат делать волшебные снежные шары.

По вечерам интерактивные представления ждут гостей на Новом Арбате. А тех, кто любит фигурное катание ждут на 15 фестивальных катках. По будним дням они работают до 21:00.

Для гостей окружных площадок фестиваля во второй половине дня проходят выступления творческих коллективов.

На улице Перерва 9 января Кировский театр кукол имени Афанасьева покажет два спектакля. А 10 января артисты Театра Сергея Котюха представят постановку "Ночь перед Рождеством".

У владения 24 на Ореховом бульваре 9 января в 17:00 можно посмотреть спектакль "Конек-горбунок" московского театра кукол "Фантош", а 10 января все желающие увидят сказку "Умка", которую покажут артисты Ульяновского театра кукол.

На площади Юности в Зеленограде 9 января покажут спектакль "Чудесная история Кая и Герды", а 10 января можно посмотреть "Огниво".

10 января на Сиреневом бульваре в Троицке выступит хор русской песни Дома культуры "Звездный" и ансамбль "Восторг".

До 12 января в столице продлится фестиваль "Путешествие в Рождество". Он проходит на 81 площадке в центре, жилых районах и в парках Москвы. Тема фестиваля в этом сезоне: "Москва – столица Рождества и Нового года".

Главным украшением центральной площадки фестиваля на Манежной площади стал новогодний лес, где гости фестиваля совершат путешествие по европейским городам – Берну, Брюсселю, Вене, Вильнюсу, Копенгагену, Нюрнбергу, Праге, Риге и Страсбургу.

Всего в рамках фестиваля запланированы 1,5 тысячи концертов, 8,5 тысячи мастер-классов, 100 спортивных игр и забав, свыше 150 мероприятий с участием 18 благотворительных фондов. Открыты 18 бесплатных каруселей.