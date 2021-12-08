Лечебно-диагностический комплекс инфекционной больницы № 1 в Москве построен наполовину

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Лечебно-диагностический комплекс инфекционной больницы № 1 в Москве построен уже наполовину, рассказал заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Алексей Сапсай.

Об этом в среду, 8 декабря, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Уточняется, что здание будет состоять из трех корпусов общей площадью 96,5 тысячи квадратных метров: один корпус будет четырехэтажным, два других – семиэтажными.

"Их объединят подземным пространством и надземными переходами. На данный момент строители уже возвели монолитные конструкции трех корпусов, выполнили кладку наружных стен, провели работы по устройству дренажной и внутренней канализаций, утеплению фасадов, а также завершили кровельные работы", – рассказал Сапсай.

Сейчас на объекте монтируют лифты, внутренние и наружные инженерные системы, светопрозрачные перегородки, обустраивают подпорные стены, вентиляционные шахты и выполняют отделочные работы.

В медицинском учреждении будут работать гепатологический центр с дневным стационаром, консультативно-поликлиническое отделение для оказания помощи пациентам с различными инфекционными заболеваниями, взрослые и детские инфекционные отделения, патологоанатомический корпус, станция санитарной обработки транспорта с отделением обеззараживания отходов.

Пациентам с особо опасными инфекциями будут оказывать медпомощь в специализированном отделении. Также будет оборудован инфекционный акушерский блок с отделением неонатологии. Новорожденные и их мамы смогут получать все необходимые виды диагностики и лечения в одном месте без транспортировки в другие отделения.

Лечебно-диагностический комплекс оснастят аппаратами КТ, МРТ, УЗИ, дефибрилляторами и другим новейшим медицинским оборудованием. Помимо этого, установят 546 одноместных мельцеровских боксов, которые обеспечат надежную изоляцию пациентов и предотвратят перекрестное распространение инфекций.

Комплекс будет спланирован в рамках программы "Доступная среда". Во всех корпусах выполнят современный ремонт и установят комфортную мебель.

Строительство нового корпуса инфекционной больницы № 1 ведется в рамках масштабной программы, согласно которой в ближайшие годы в столице будет построено и введено в эксплуатацию около одного миллиона квадратных метров новых медицинских объектов. Планируется, что первых пациентов инфекционный лечебно-диагностический комплекс примет в 2023 году.

Ранее сообщалось, что в Савеловском районе Москвы построят новую поликлинику. Она будет рассчитана на 320 посещений в смену. К настоящему времени специалисты завершили возведение здания и осуществляют устройство внутренних и наружных инженерных сетей.

Все кабинеты медицинского учреждения будут оснащены современным оборудованием и мебелью, адаптированной под нужды маломобильных граждан. На территории медучреждения обустроят детскую площадку, велопарковки, высадят кустарники и деревья.