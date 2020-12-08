В ЮВАО опечатали стоматологическую клинику за нарушение мер против COVID-19

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Специалисты Роспотребнадзора проверили стоматологическую клинику "Семейная стоматология" на Братиславской улице на предмет соблюдения противоэпидемиологических мероприятий. В медучреждении были выявлены нарушения, из-за которых помещения опечатали, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В клинике не проводили обеззараживание воздуха, там отсутствовали бактерицидные УФ-облучатели-рециркуляторы и разметка социального дистанцирования. Бесконтактная термометрия сотрудников и посетителей медучреждения не проводилась", – говорится в сообщении.

Также сотрудники Роспотребнадзора обнаружили, что в клинике не было пятидневного запаса дезинфицирующих средств, поверхности не обрабатывались, а медработников не обследовали на наличие COVID-19.

Из-за выявленных нарушений клинику опечатали, материалы проверки направили в суд для принятия решения о приостановлении деятельности клиники сроком до 90 суток.

Ранее сообщалось, что ресторан рэпера Алишера Моргенштерна Kaif Provenance в центре Москвы могут оштрафовать на 1 миллион рублей. Как сообщили в Объединении административно-технических инспекций (ОАТИ), в заведении нарушался масочно-перчаточный режим, а также не соблюдались требования по соблюдению социального дистанцирования.