В ЮВАО опечатали стоматологическую клинику за нарушение мер против COVID-19

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Специалисты Роспотребнадзора проверили стоматологическую клинику "Семейная стоматология" на Братиславской улице на предмет соблюдения противоэпидемиологических мероприятий. В медучреждении были выявлены нарушения, из-за которых помещения опечатали, сообщили в пресс-службе ведомства.
"В клинике не проводили обеззараживание воздуха, там отсутствовали бактерицидные УФ-облучатели-рециркуляторы и разметка социального дистанцирования. Бесконтактная термометрия сотрудников и посетителей медучреждения не проводилась", – говорится в сообщении.
Также сотрудники Роспотребнадзора обнаружили, что в клинике не было пятидневного запаса дезинфицирующих средств, поверхности не обрабатывались, а медработников не обследовали на наличие COVID-19.
Из-за выявленных нарушений клинику опечатали, материалы проверки направили в суд для принятия решения о приостановлении деятельности клиники сроком до 90 суток.
Ранее сообщалось, что ресторан рэпера Алишера Моргенштерна Kaif Provenance в центре Москвы могут оштрафовать на 1 миллион рублей. Как сообщили в Объединении административно-технических инспекций (ОАТИ), в заведении нарушался масочно-перчаточный режим, а также не соблюдались требования по соблюдению социального дистанцирования.
Клуб Adrenaline Stadium опечатали после рок-концерта
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: