Около 1,3 тысячи катков с естественным льдом появится в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Почти 1,3 тысячи каток с естественным льдом зальют в столице.
Управы районов, префектуры, парки культуры и другие заканчиваются готовиться к зимнему сезону. В городе появится 1256 катков, дату их открытия определят с учетом погоды, сообщает Агентство "Москва". Для начала работы таких катков стабильная среднесуточная температура должна составлять 5 градусов мороза и ниже. Сейчас в столице можно выйти на 121 каток с искусственным льдом.
1 декабря в Москве начал работу каток на ВДНХ, который считается главным в стране. За три дня его посетили более 15 тысяч человек, а на церемонии открытия побывало свыше трех тысяч гостей. Стоимость билетов – от 500 до 1000 рублей, купить их можно через интернет и в кассах. Каток будет работать до марта включительно с 10:00 до 23:00, технический день – понедельник. Там проведут множество мероприятий к Новому году, Рождеству, Старому Новому году, Дню студента, Дню всех влюбленных, Дню защитника Отечества.
Один из самых больших катков Москвы откроется в парке Северного речного вокзала. Лед площадью девять тысяч квадратных метров зальют в середине декабря. Каток будет работать с 16:00 до 00:00 по будням и с 12:00 до 00:00 в выходные дни.
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