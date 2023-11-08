В Москве установят 100-тысячный домовый указатель

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве установят 100-тысячный домовой указатель. Его разместят на улице Маршала Рыбалко, доме 2, корпусе 2, в Северо-Западном административном округе.

"Единая система навигации создается в Москве с 2014 года, она является важной составляющей комфортной городской среды. Все навигационные элементы соответствуют разработанному стандарту, синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц", – отметил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Единая система навигации позволяет гражданам найти дорогу к ближайшей станции метро, Московского центрального кольца или Московских центральных диаметров, больнице, театру, школе или другому объекту.

Также в столице реализуют историко-патриотическую навигацию. Указатели с QR-кодами можно найти возле домов, где проживали герои Великой Отечественной войны, и памятных мест военных лет.

Ранее стало известно, что летом 2023 года специалисты завершили нумерацию входов станций метро Москвы. На фасадах разместили 258 табличек. По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, благодаря номерным табличкам можно быстрее ориентироваться при перемещении по городу.

До этого сообщалось, что в столичном метрополитене установили временную напольную навигацию, которая будет указывать дорогу от станции до речных причалов. В общей сложности в метро поместили более 120 указателей, поделился Ликсутов.

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