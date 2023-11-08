Технологическая часть в составе городского вокзала "Варшавская" готова наполовину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты продолжают формировать технологическую часть в рамках реализации проекта городского вокзала "Варшавская". Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, возведение объектов в составе технологической части будущего вокзала выполнено наполовину. На участке, чья площадь составляет более 12 гектаров, продолжается устройство отстойно-разворотной площадки для городского транспорта, перехватывающей парковки и стоянки такси. Вместе с этим на территории осуществляется строительство здания конечной станции для городского пассажирского транспорта, поделился Бочкарев.

Глава Стройкомплекса добавил, что в рамках проекта организовывается удобная инфраструктура для пассажиров метро и жителей района.

"Городской вокзал "Варшавская" обеспечит удобную пересадку с различных видов транспорта, значительно увеличит пропускную способность улично-дорожной сети и в целом улучшит транспортную доступность прилегающих районов", – отметил он.

Руководитель ведущего строительного подразделения холдинга "Мосинжпроект" Константин Маслаков, в свою очередь, поделился, что на территории осуществляется формирование новой улично-дорожной сети. По его словам, специалисты завершают подготовительные мероприятия по укладке верхнего дорожного покрытия. Они также устраивают пешеходные дорожки и тротуары, укладывают бортовой камень.

Вместе с этим, продолжил Маслаков, там приступили к реконструкции Каширского проезда: проезжую часть расширят и создадут дополнительные полосы движения. Он рассказал, что площадь работ составит более 13,5 тысячи квадратных метров. Руководитель холдинга заявил, что в городском вокзале создадут безбарьерную среду для маломобильных групп. На территории также предусмотрят установку пониженного бортового камня в местах наземных пешеходных переходов.

Свое мнение выразил и декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко, подчеркнув, что запуск новых диаметров позволит жителям пересесть на общественный транспорт с личного авто. Он рассказал, что изменение транспортного поведения горожан заключается не только в экономии времени и включенности МЦД в инфраструктуру пассажирского транспорта.

"С открытием диаметров появляются и современные станционные комплексы, благоустраиваются близлежащие территории", – добавил он.

Ранее стало известно, что в Северном Бутове на Варшавском шоссе начался капремонт эстакады. По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, содержанию мостовых сооружений в Москве уделяется особое внимание.



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