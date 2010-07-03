В парке "Лосиный остров" опровергли информацию о появлении "гламурного" кемпинга

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Обустройство "гламурного" кемпинга на территории парка "Лосиный остров" не ведется. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу парка.

"Пресс-служба официально заявляет, что обустройство данного вида отдыха в "Лосином острове" не проводится и в 2020 году такой объект на территории не появится", – говорится в сообщении.

Ранее управляющий партнер Fantalis Hotel Development Антон Басин рассказал агентству, что "гламурный" кемпинг (глэмпинг) на 25 номеров с расширением до 50 планируют разместить в национальном парке "Лосиный остров". Менеджер пояснял, что лагерь будет реализован в формате выходного дня с семьей.

Глэмпинг (от слов "гламурный" и "кемпинг") – это вид отдыха на природе в палатках, но со всеми удобствами и полноценным отельным обслуживанием.

Важным условием такого вида отдыха остается мобильность. Отдельное внимание уделяется окружающей природе, поэтому глэмпинг должен органично вписываться в окружающую среду, не нанося ей вред.

Обычно для проживания используют шатры или палатки. При этом в них должны быть сохранены все удобства: мебель, туалет, ванная комната.

