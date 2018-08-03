Палатки на крыше и сон на стадионе: 7 необычных отелей России

В Москве на крыше открытой парковки разобьют настоящий палаточный лагерь. Теперь можно будет почувствовать себя за городом, не выезжая из столицы. В каких еще неформатных отелях можно отдохнуть на территории России – читайте в материале портала Москва 24.

Фото: АР/Richard Drew

Кемпинг на крыше

Итак, что же ожидает гостей в палатках на крыше парковки? Это относительно новый формат отдыха, который называется "глэмпинг" (от сочетания английских слов glamorous и camping, то есть кемпинг с отельными удобствами). Внутри каждой палатки, рассчитанной максимум на трех человек, помещаются кровать, тумбочки, столик, зеркала и светильники, есть розетки и Wi-Fi. На территории лагеря можно будет также позагорать в шезлонге, поиграть в настольные игры или позаниматься йогой. Отдохнуть от городской суеты можно будет только в течение восьми дней, с 17-го по 25 августа, а забронировать палатки можно через популярный сервис по аренде жилья. Стоимость на одного человека составит шесть тысяч рублей в сутки, завтрак включен.

Литературный отель в Вологде

Где еще, как не на пересечении улиц Гоголя и Чернышевского мог быть построен "библиотечный" отель? Каждый из десяти его номеров стилизован под определенное произведение. "Евгений Онегин", "Тысяча и одна ночь", а может, "Великий Гэтсби" или "Граф Монте-Кристо" – выбирайте любимую книгу и погружайтесь в ее страницы, цитатами из которых усыпаны стены комнат. "Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит", – гласит фраза над кроватью в номере "Мастер и Маргарита".

Возможно, так выглядит рай для интровертов, только в земном раю придется заплатить от трех с половиной тысячи рублей за номер.

Экоотель на Эльбрусе

Отель расположен на южном склоне Эльбруса, на высоте почти четыре тысячи метров – подобных ему на территории России и даже мира не существует. Несложно догадаться, что здесь останавливаются в основном любители горных лыж и профессиональные спортсмены. Интерьер выполнен в футуристическом стиле, и даже сами корпуса сделаны в виде труб, что добавляет ощущение, словно вы находитесь в космосе. Спать вы будете, будто в капсуле, а наслаждаться завтраком – с видом на белоснежные вершины.

В отеле – подогреваемые полы и кают-компания с панорамным окном во всю стену: посетители часами не могут оторваться от завораживающих видов. Несмотря на огромную высоту, здесь настроен Wi-Fi, а энергосистема работает от солнечных батарей. Удовольствие будет стоить от шести с половиной тысячи рублей за ночь.

Фото: depositphotos/Alexandr_DG

Сон на стадионе "Казань Арена"

Невероятный вариант для тех, кто хочет смотреть матчи из VIP-ложи, не отлучаясь из номера. Отель был построен специально перед чемпионатом мира, но работает он не только в периоды футбольной активности. Сейчас в трехзвездочной гостинице 12 номеров, и уже в ближайшие полгода их количество должно увеличиться до 25. Обычная стоимость составит от четырех до восьми тысяч рублей, а если будете бронировать номер в день матча, то придется заплатить уже, как за премиальный скайбокс – около 80 тысяч рублей.

Тайга в Звенигороде

Шале-дома в исконно русском стиле расположились в лесном массиве на берегу Москвы-реки. Уютные домики из настоящего дерева и кирпичные печи согреют посетителей теплом и уютом. Большая часть внутреннего убранства также сделана из дерева, камня и других натуральных материалов. Столики и стулья имитируют огромные грибы, на столах стоят крынки с молоком, а стены увешаны сухими, ароматными травами. Вы словно попадаете в настоящую русскую сказку со всем ее волшебством и яркими красками. Бани на территории сделаны из кедра, и как только их начинают топить, аромат распространяется на всю деревню.

Средние века в Калининграде

Это настоящий замок, воссозданный по полным канонам Средневековья. Зайдя в него, вы будто окунетесь в ту эпоху или какой-то кинофильм: мужчины почувствуют себя рыцарями, а девушкам захочется надеть длинные платья и чинно ходить по каменным коридорам. Стены украшены рыцарской символикой, а бесконечные коридоры освещают факелы (правда, электрические). Говорят, если выйти из номера темной ночью, то можно запросто увидеть привидение... Номера в таком отеле будут стоить от трех с половиной до двенадцати тысяч рублей.

Фото: ТАСС/Интерпресс/Дмитрий Михаевич

Гостиница при Эрмитаже

Официальная гостиница при государственном музее располагается в здании особняка, построенного еще в XIX веке. Все здесь усыпано роскошью и радует глаз: мебель изготовлена по эскизам флорентийских мастеров, а ванны отделаны итальянским и греческим мрамором. В ресторане готовятся блюда по эксклюзивным русским рецептам, которые выбирали из меню самого Зимнего дворца, а на завтраки даже подают шоколадный фонтан. Любители чайной культуры смогут познакомиться с исконно русскими традициями заваривания чая в лобби-баре.