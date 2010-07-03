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Общество

07:54

"Гламурный" кемпинг разместят в парке "Лосиный остров"

город общество туризм парки экология

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

"Гламурный" кемпинг (глэмпинг) на 25 номеров с расширением до 50 планируют разместить в национальном парке "Лосиный остров".

Как этом сообщил Агентству "Москва" управляющий партнер Fantalis Hotel Development Антон Басин, он появится в 2020 году. Менеджер пояснил, что лагерь будет реализован в формате выходного дня с семьей.

Помимо проживания будет предоставляться походное снаряжение, палатка и спальный мешок. Басин отметил, что всего в России 63 глэмпинга, в Московском регионе сейчас три-пять подобных кемпингов.

"У нас сложные погодные условия и довольно низкая глубина бронирования, это проблема области для развития глэмпинга", – рассказал Басин. "Гламурный" кемпинг – вид отдыха в палатках с удобствами и обслуживанием.

Подмосковный парк "Кочевник" в городе Хотьково ранее вошел в рейтинг лучших объектов этнотуризма в России. Там есть верблюжья ферма, а также можно покататься на собачьих упряжках и отведать блюда кочевых народов.

Москвичи осваивают новый вид туризма – глэмпинг

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