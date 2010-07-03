Фестиваль "Стильный возраст" пройдет в столице 9 и 10 ноября

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В музейно-выставочном центре "Музей моды" в Гостином дворе 9 и 10 ноября будет проходить фестиваль "Стильный возраст" для участников проекта "Московское долголетие", сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города.

Как уточняется, на фестивале москвичей старшего поколения научат ориентироваться в мире моды и создавать собственный уникальный стиль.

"В программу фестиваля "Стильный возраст" войдут лекции от "звездных" экспертов модной индустрии и мастер-классы по стилю на семи тематических площадках", – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что в рамках фестиваля пройдут "Иммерсивные шоу" – показы мод, в которых главными героями станут гости мероприятия.

"Вход на фестиваль осуществляется по пригласительным, которые участники проекта "Московское долголетие" могут бесплатно получить в территориальных центрах социального обслуживания", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что участие в программе "Московское долголетие" принимают более 200 тысяч человек. Занятия в рамках проекта бесплатны и доступны во всех районах города. Кроме того, для помощи старшему поколению столичные власти успешно привлекают социальных работников и волонтеров.

Проект "Московское долголетие" создали по инициативе мэра столицы в 2018 году. С 2019 года он стал постоянным. Мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет могут посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях.