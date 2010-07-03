Фестиваль "Стильный возраст" пройдет в столице 9 и 10 ноября

13:01
Фото: dszn.ru
В музейно-выставочном центре "Музей моды" в Гостином дворе 9 и 10 ноября будет проходить фестиваль "Стильный возраст" для участников проекта "Московское долголетие", сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города.
Как уточняется, на фестивале москвичей старшего поколения научат ориентироваться в мире моды и создавать собственный уникальный стиль.
"В программу фестиваля "Стильный возраст" войдут лекции от "звездных" экспертов модной индустрии и мастер-классы по стилю на семи тематических площадках", – говорится в сообщении.
Также в пресс-службе отметили, что в рамках фестиваля пройдут "Иммерсивные шоу" – показы мод, в которых главными героями станут гости мероприятия.
"Вход на фестиваль осуществляется по пригласительным, которые участники проекта "Московское долголетие" могут бесплатно получить в территориальных центрах социального обслуживания", – добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что участие в программе "Московское долголетие" принимают более 200 тысяч человек. Занятия в рамках проекта бесплатны и доступны во всех районах города. Кроме того, для помощи старшему поколению столичные власти успешно привлекают социальных работников и волонтеров.
Проект "Московское долголетие" создали по инициативе мэра столицы в 2018 году. С 2019 года он стал постоянным. Мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет могут посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях.
В Москве выбрали "Супербабушку"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: