Стенд Москвы получил награды на выставке World Travel Market

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стенд Москвы получил награды на 40-й международной туристической выставке World Travel Market в Лондоне. Столица победила в двух номинациях: "Лучший дизайн стенда" и "Приз зрительских симпатий", сообщает портал мэра и правительства города.

В основе визуального решения стенда – витражная сетка из кремлевских звезд, сталинских высоток, изгибов Москвы-реки и разнообразных архитектурных элементов. Москва представила более 30 городских проектов и достопримечательностей.

Стенд столицы стал площадкой для укрепления связей городской туриндустрии с международным сообществом. На выставке, в частности, прошли встречи с офисами по туризму Малаги, Дели, Вильнюса, Мадрида, Кейптауна и Будапешта.

"Практический результат от участия в выставке для нас очевиден: мы провели переговоры с агрегаторами и агентствами, представляющими Россию, установили контакты и обменялись информацией с иностранными партнерами из Франции, Италии, Великобритании, наметили партнерские пакетные проекты с гостиницами", – рассказала замгендиректора музея-заповедника "Царицыно" Камиля Байдильдина.

Большой интерес вызвала презентация туристического потенциала столицы от спортивного блогера Тео Огдена. Молодой человек и его отец Стивен Огден получили популярности в России во время чемпионата мира по футболу 2018 года благодаря ролику на YouTube, в котором они развенчали мифы о стране. Посетителей заинтересовало также интерактивное VR-путешествие с виртуальным погружением в историю русского авангарда.

Комитета по туризму Москвы планирует представить мегаполис как один из центров делового туризма на специализированной выставке IBTM World 2019. Она будет проходить с 19 по 20 ноября в Барселоне.

Весной столица участвовала в туристической выставке World Travel Market Latin America в Сан-Паулу. Город представил цикл фестивалей "Московские сезоны", фестиваль "Круг света", парк "Зарядье", международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", крупнейший космический музей России и другие проекты.