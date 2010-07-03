Схему движения временно изменили на улице Братьев Рябушинских

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Схема движения временно изменится на улице Братьев Рябушинских в Даниловском районе из-за работ на инженерных сетях, сообщает Центр организации дорожного движения.

С 11 октября по 1 декабря будет ограничено движение по одной полосе в районе съезда на проспект Лихачева. Водителей просят заранее планировать маршрут.

Фото: transport.mos.ru

Ранее по 15 ноября полностью перекрыли движение транспорта по Тепличному переулку. Это связано с реконструкцией инженерных сетей.