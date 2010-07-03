Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

14:51

Названы частые ошибки автомобилистов при оплате парковки в сентябре

город транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самая распространенная ошибка при оплате парковки в столице – неправильный ввод номера автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе АМПП.

"Водители меняют местами буквы и цифры, вносят номер не полностью. Кроме того, нередко автомобилисты парковались на местах для грузовиков, где парковка легкового транспорта запрещена, или оплачивали парковку посте того, как истекут предназначенные для этого пять минут", – отметили представители АМПП.

Автомобилистам рекомендуют проверять введенную при оплате информацию, а также следовать указаниям дорожных знаков и обращать внимание на информационные щиты, расположенные на парковках.

На портале мэра и правительства столицы уточняется, что оплатить парковку можно наличными или по безналичному расчету. Наличными парковка оплачивается только с помощью терминалов QIWI. По безналичному расчету оплатить парковку можно с помощью мобильного приложения "Парковки Москвы", с помощью паркомата, воспользовавшись банковской картой, а также при помощи телефонного звонка или СМС-сообщения.

При оплате парковки через мобильное приложение или СМС-сообщение тарификация происходит поминутно. Во всех остальных случаях оплата происходит с точностью до 15 минут.

"Мосгорсправка": парковки

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика