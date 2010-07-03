Названы частые ошибки автомобилистов при оплате парковки в сентябре

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Самая распространенная ошибка при оплате парковки в столице – неправильный ввод номера автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе АМПП.

"Водители меняют местами буквы и цифры, вносят номер не полностью. Кроме того, нередко автомобилисты парковались на местах для грузовиков, где парковка легкового транспорта запрещена, или оплачивали парковку посте того, как истекут предназначенные для этого пять минут", – отметили представители АМПП.

Автомобилистам рекомендуют проверять введенную при оплате информацию, а также следовать указаниям дорожных знаков и обращать внимание на информационные щиты, расположенные на парковках.

На портале мэра и правительства столицы уточняется, что оплатить парковку можно наличными или по безналичному расчету. Наличными парковка оплачивается только с помощью терминалов QIWI. По безналичному расчету оплатить парковку можно с помощью мобильного приложения "Парковки Москвы", с помощью паркомата, воспользовавшись банковской картой, а также при помощи телефонного звонка или СМС-сообщения.

При оплате парковки через мобильное приложение или СМС-сообщение тарификация происходит поминутно. Во всех остальных случаях оплата происходит с точностью до 15 минут.

