Более 400 градпланов для промышленного сектора оформили в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С января по июль 2025 года Москомархитектура выпустила более 400 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для строительства объектов промышленности, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Наибольшая активность в этой сфере наблюдалась во втором квартале 2025 года, было выдано почти 300 документов. Почти 40% градпланов было выпущено в Троицом и Новомосковском административных округах.В Северо-Западном и Юго-Западных округах было оформлено около 21% градпланов.

"Это говорит о вовлеченности различных слоев экономики и инвесторов из разных частей города в процесс развития промышленного потенциала Москвы", – подчеркнул Ефимов.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что для физических лиц и индивидуальных предпринимателей было выпущено более 60 ГПЗУ. Это говорит о том, что москвичи становятся частью развития градостроительства.



"Они запускают малые производства, ремесленные мастерские, сервисные объекты и тем самым наполняют городскую среду живой экономикой, создающей комфорт и удобство для всех москвичей", – отметила Княжевская.

Ранее сообщалось, что Мосархитектура выпустила больше 6,5 тысячи ГПЗУ для строительства объектов различного назначения. Это почти 70% от общего числа документов, оформленных за 2024 год. В Троицком районе было выпущено 1 919 градпланов, в Новомосковском районе – 1 762.

