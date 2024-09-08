Мастер-классы и выступления пройдут в последний день форума "Москва 2030"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В воскресенье, 8 сентября, завершится форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". Для москвичей и туристов подготовили мастер-классы, выступления и другие мероприятия, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, на площадке в Гостином Дворе в 15:00 пройдет лекция астронома Владимира Сурдина о Венере, а в 19:00 покажут оперно-драматическое представление "Евгений Онегин". Также на сцене выступят музыканты Московского симфонического оркестра под управлением Юрия Демидовича.

На площадке в "Лужниках" горожане могут посетить различные тренировки и мероприятие "Спорт будущего". Всех желающих на Болотной площади приглашают принять участие в мастер-классах и послушать музыкальные выступления. В Парке Горького проведут квесты, квиз и занятия по созданию открыток и магнитов. Кроме того, на площадке в Манеже посетители смогут узнать больше об изменениях погоды и о том, как пространство и человек влияют друг на друга.

Закрытие форума-фестиваля пройдет в парке "Зарядье", где в 20:00 на сцене большого амфитеатра выступят популярные артисты. Помимо этого, подготовлено театральное выступление, попурри и другие постановки.

Организаторы мероприятий уделяют особое внимание поддержке участников спецоперации и жителей новых российских регионов. Например, на площадках форума работают пункты приема гумпомощи городской благотворительной акции "Москва помогает". Более того, часть выручки от продажи товаров на маркете будущего "Сделано в Москве" предприниматели направляют в благотворительный фонд "Народный фронт. Все для победы!".

В заключительный день проведения фестиваля в 19:00 в парке "Ангарские пруды" пройдет встреча с российским диджеем DJ Groove. Он расскажет гостям, как создавался известный трек 1990-х годов "Счастье есть", а также другие ремиксы. Увидеться с актером Станиславом Бондаренко, которого зрители знают по ролям в фильмах "Талисман любви", "Большое небо" и "Стритрейсеры", можно в 18:00 в парке "Фили".