День города станет одним из центральных событий форума-фестиваля "Москва 2030"

Фото: пресс-служба форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

Одним из центральных событий финала форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" станет День города, передает сайт мэра и правительства столицы.

Для гостей фестиваля подготовили лекции, мастер-классы и другие мероприятия. В Гостином Дворе желающие смогут послушать патриотические песни, а в парке "Зарядье" для посетителей пройдет концерт джазового оркестра.

На Болотной площади гости проверят свои знания по истории Москвы. Кроме того, там пройдут различные мастер-классы, а столичные предприниматели поделятся своим профессиональным опытом. В Парке Горького для посетителей подготовили квиз, квест и экскурсии.

На фестивале "Усадьбы Москвы" в усадьбе Михалково и Екатерининском парке пройдут кинопоказы под открытым небом. На Тверской площади посетителей фестиваля "Московское чаепитие" познакомят с чайной культурой, а в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" на набережной Нагатинского затона можно будет написать портрет в стиле Пабло Пикассо. При этом всего в рамках летнего фестиваля в столице открыты более 600 площадок.

Также особое внимание уделяют поддержке участников СВО и жителей новых регионов. Посетители фестиваля могут принять участие в сборе гуманитарной помощи в рамках акции "Москва помогает". Предприниматели также переведут часть средств от продажи товаров на маркете будущего "Сделано в Москве".

Кроме того, в рамках фестиваля организованы встречи с бойцами, а для семей военнослужащих предусмотрены экскурсии по столичным предприятиям.

Уточнить актуальное расписание мероприятий можно на портале.

Между тем в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе 7 сентября выступит ансамбль песни и пляски имени В. С. Локтева. Посетители мероприятия увидят вокально-хореографические композиции "Лучший город земли", "Школьная полька", "Калинка", "Детство – это мы" и другие.

